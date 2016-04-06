《全球重要经济事件一览表》--4月6日-4月13日

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4月6日(三)

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在一次活动上致欢迎词(2230)。

纽约--世界妇女峰会(至4月8日)，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将发表演讲。

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就美国和地区经济展望和货币政策发表讲话(1620)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月会议记录(1800)。

苏黎世--瑞士央行新闻发布会，推出新的50瑞郎纸币。瑞士央行管委会成员将出席(0715)。

澳洲霍巴特--澳洲央行助理总裁肯特在塔斯马尼亚大学的一场活动上发表讲话(0700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(StefanIngves)发表演说(1000)。

曼谷--泰国央行公布3月利率会议记录(0200)。

4月7日(四)

北京--瑞士联邦主席约翰·施奈德-阿曼对中国进行国事访问(至4月9日)。

纽约--美联储主席叶伦参加一项与美联储现任和前任主席对话的活动(2130)。

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加世界事务协会(World Affairs Council)的一个问答活动(0000)。

法兰克福--欧洲央行执委普雷特、科尔和维斯科在一次会议上讲话。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森对外国使馆代表讲话(1300)。

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐与政府官员就经济议题举行例行会议(0600)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表欧洲央行2015年年报(0700)。

新德里--成长网络峰会(至4月8日)。发言嘉宾包括印度央行副总裁Urjit Patel、印度财长杰特利和新加坡副财长尚达曼。

东京--日本央行举行地区分行经理季度会议，央行总裁黑田东彦致开幕词。各分行经理将公布日本央行对各地区的季度经济报告。

法兰克福--欧洲央行公布3月会议记录(1130)。

4月8日(五)

布里奇波特--纽约联邦储备银行总裁杜德利在布里奇波特大学就地区和美国经济发表讲话(1230)。

纽约--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表讲话(0015)。

多伦多--加拿大峰会。发言者包括加拿大财长摩尔诺和加拿大前央行总裁道奇。

马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)将在ECB Focus Session会议上致开幕词。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼参加一个主题为“奥地利与中欧和巴尔干半岛的关系”的小组讨论(1315)。

4月11日(一)

美国拉斯顿--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在该联储主办的社区论坛上参加问答活动。(1700)

东京--日本央行总裁黑田东彦在信托银行年会上发表讲话(0615)。

东京--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在日本记者俱乐部举行记者会(0630)。

4月12日(二)

威尔明顿--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演讲，题为“一个充满不确定的世界中的经济领导力”(2000)。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1300)。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就美国货币政策和全球经济展望发布讲话(1900)。

4月13日(三)

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。

渥太华--加拿大央行公布利率政策决议并发布货币政策报告(1400)。央行总裁波洛兹随后举行记者会(1515)。

日本下关港市--日本央行审议委员原田泰对当地企业领袖讲话。

纽约--“欧洲2018：未来的架构以及如何从中获益”。奥地利财长谢林和央行总裁诺沃特尼将发表讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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