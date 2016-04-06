创元期货：大连大豆期价放量下行

2015年9月以前长达4年的时间里，大豆期价处于高位矩形振荡状态，下沿在4200元/吨。然而，自2015年9月跌破4200元/吨的重要支撑后，持续快速下行。从下跌结构来看，2015年11月至2016年2月，期价处于缓速下跌通道。与此同时，MACD持续钝化，积累了一定的多头力量。2016年3月期价反弹，但力度很弱，技术上受阻于3550元/吨的压力位。