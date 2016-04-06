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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 09:32 BJT

创元期货：大连大豆期价放量下行

以下内容节选自4月6日的《期货日报》：

2015年9月以前长达4年的时间里，大豆期价处于高位矩形振荡状态，下沿在4200元/吨。然而，自2015年9月跌破4200元/吨的重要支撑后，持续快速下行。从下跌结构来看，2015年11月至2016年2月，期价处于缓速下跌通道。与此同时，MACD持续钝化，积累了一定的多头力量。2016年3月期价反弹，但力度很弱，技术上受阻于3550元/吨的压力位。

　　昨日收盘，大豆放量暴跌，MACD零轴死叉。预计大豆修整结束，再度进入大级别下跌趋势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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