版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 09:37 BJT

《香港重要政经日程》--4月6日-5月13日

================== 今日重要政经消息=================

4月6日（周三）

公布3月份日经香港PMI。

中兴通讯 公布全年业绩。

10:00 安踏体育 股东周年大会。

16:25 玖源化工 新业务发布会。

================== 近期重要政经消息=================

4月7日（周四）

公布3月底止外汇储备资产数字。

16:00 大唐发电 业绩记者会。

4月8日（周五）

09:00 维达国际 股东周年大会。

11:30 东亚银行 股东周年大会。

彩虹集团新能源0438.HK在中国举行临时股东大会。

11:30 金山能源0663.HK在香港举行股东特别大会。

*16:30 厦门港务 在中国举行股东周年大会。

4月18日（周一）

14:00 第一电讯集团0865.HK在中国举行临时股东大会。

*4月21日（周四）

11:30 金石矿业 在中国举行股东特别大会。

*5月6日（周五）

10:00 香港飞机工程 在香港举行股东周年大会。

*5月9日（周一）

14:30 嘉里建设 在香港举行股东周年大会。

*5月13日（周五）

14:30 台泥国际 在香港举行股东周年大会。

注：（1）*代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐