《香港重要政经日程》--4月6日-5月13日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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================== 今日重要政经消息=================
4月6日（周三）
公布3月份日经香港PMI。
中兴通讯 公布全年业绩。
10:00 安踏体育 股东周年大会。
16:25 玖源化工 新业务发布会。
================== 近期重要政经消息=================
4月7日（周四）
公布3月底止外汇储备资产数字。
16:00 大唐发电 业绩记者会。
4月8日（周五）
09:00 维达国际 股东周年大会。
11:30 东亚银行 股东周年大会。
彩虹集团新能源0438.HK在中国举行临时股东大会。
11:30 金山能源0663.HK在香港举行股东特别大会。
*16:30 厦门港务 在中国举行股东周年大会。
4月18日（周一）
14:00 第一电讯集团0865.HK在中国举行临时股东大会。
*4月21日（周四）
11:30 金石矿业 在中国举行股东特别大会。
*5月6日（周五）
10:00 香港飞机工程 在香港举行股东周年大会。
*5月9日（周一）
14:30 嘉里建设 在香港举行股东周年大会。
*5月13日（周五）
14:30 台泥国际 在香港举行股东周年大会。
注：（1）*代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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