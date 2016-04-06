台湾货币市场：提存期伊始资金充裕，短率不排除有走低空间

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 提存期初短率略有松动迹象
* 短票利率走向区间低位
* 债券附买回利率也略向下
记者 高洁如
路透台北4月6日 - 台湾银行间短率周三略有松动。资金调度人士表示，提存期才开始，市场资金非常充裕，令拆款、短票等利率有走低的空间。
他们指出，市场资金需求很少，虽然大型银行开出明显偏低的利率，但提存期初能成交的量也相当有限，票券商缺口也不大；4月提存期市场资金可能偏宽松，又没有3月季底财报因素，短率可能无法避免走低趋势。
〞今天大银行开的利率明显走低，〞一小型银行交易员说。
也有大型银行交易员表示，若是资金还是很难拆出，不排除调低利率以消化资金。
本地时间12:07 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.481 32.378 台湾加权股价指数<.TWII 8,524.12 8,657.55 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率
--隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.250%
--一周拆款利率区间 0.200-0.335% 0.200-0.340%
--两周拆款利率区间 0.250-0.300% 0.240-0.355%
**资金充裕短票利率低位多**
短票部分，市场人士称，今日是提存期最初日，市场调度的弹性大增，资金充裕，尤其是部分大型银行也提供了一周的拆款，令票券商的资金调度更具空间。
他们表示，虽然不少银行有意进场买票，但是因票少钱多，今日票券商又将利率压低一些，使得不少银行未能有效消化资金；而若要进场拿票免不了要屈就稍低的利率。
〞我们很早就平了，二线小银行可以接受较低的利率，〞一位大型票券商交易员说。
今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.32-0.34%，上日在 0.33-0.34%，区间低位成交偏多。
集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.348%，前日0.359%；上日区间0.30-0.36%，前日在0.30-0.40%；上日成交量88.29亿台币，前日在54.81亿台币。
今日央行定存单到期4,592亿台币，存单发行金额待稍晚公布。周四央行定存单到期2,967亿，周五到期1,214亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为279亿台币，累积至周日超额准备1兆569亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆2,017亿台币。
**提存期初钱满为患**
债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今天提存期初市场资金很多，但资金的需求很少，很多钱到期只能退给客户。市场券少钱多的情况可能会持续下去，预料债券附买回成交利率将向区间低位靠拢。
〞月初落的不多，市场钱很难销掉，今天货币型基金和寿险都有多钱，〞一证券商交易员表示。
他们并称，继央行在3月底宣布降息半码之后，银行已陆续宣布调低大额定存利率，这迫使部分大户资金撤出银行定存市场，转进债券附买回市场。
今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，同上日。短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0.41%，也同上日。
今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间也下行，短天期公债附买回利率主要在0.23-0.27%，略同上日；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.30%，也同上日。(完) (审校 张喜良)
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