台湾汇市：台币兑美元盘初实质交易走跌，台股重挫带动避险情绪升温

路透台北4月6日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易走跌。汇银人士指出，台股早盘重挫带动避险情绪升温，本地及外商银行间皆见美元回补需求，令台币早盘跌破32.400关口，同时海外NDF美元/台币换汇点折价幅度也一度收敛至价平附近。

他们表示，台北外汇开盘一小时成交量约1.62亿美元，交投持稳偏少，主要消化银行间美元买需，及部分出口商进场抛汇惟量能并不多；今日台币实质交易料暂在32.400附近整理，后续关注外资动向。

〞现在讲方向还太早，暂定调为回档。〞一位公营银行交易员说。

交易员认为，由于国际股市在周初台湾连假期间表现较显疲软，拖累台股今日开低走低，早盘跌幅扩大至逾1.6%，此前涨多的台币也因此受累同步面临修正。

美国股市周二大跌，因投资人在近期股市上扬后，及即将开始的季报期前获利了结。市场预计此次财报季上市公司盈利将大幅下降。

今日台币实质交易区间在32.300-32.449，上日实质交易区间在32.208-32.304。

本地时间10:19，韩元兑美元 报1,154.8，上日收在1,155.1；台股加权指数 则跌1.62%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度收敛至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.383/32.403，上日收在32.435。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.350-32.500

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