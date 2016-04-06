台湾汇市：台币兑美元盘初实质交易走跌，台股重挫带动避险情绪升温

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透台北4月6日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易走跌。汇银人士指出，台股早盘重挫带动避险情绪升温，本地及外商银行间皆见美元回补需求，令台币早盘跌破32.400关口，同时海外NDF美元/台币换汇点折价幅度也一度收敛至价平附近。
他们表示，台北外汇开盘一小时成交量约1.62亿美元，交投持稳偏少，主要消化银行间美元买需，及部分出口商进场抛汇惟量能并不多；今日台币实质交易料暂在32.400附近整理，后续关注外资动向。
〞现在讲方向还太早，暂定调为回档。〞一位公营银行交易员说。
交易员认为，由于国际股市在周初台湾连假期间表现较显疲软，拖累台股今日开低走低，早盘跌幅扩大至逾1.6%，此前涨多的台币也因此受累同步面临修正。
美国股市周二大跌，因投资人在近期股市上扬后，及即将开始的季报期前获利了结。市场预计此次财报季上市公司盈利将大幅下降。
今日台币实质交易区间在32.300-32.449，上日实质交易区间在32.208-32.304。
本地时间10:19，韩元兑美元 报1,154.8，上日收在1,155.1；台股加权指数 则跌1.62%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度收敛至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.383/32.403，上日收在32.435。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.350-32.500
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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