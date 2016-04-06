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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--4月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    4月6日(三)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         3月          --      12,541
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周          --  买超11,641
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --   卖超3,585
    
    4月7日(四)
    0645 法国经常账收支(亿欧元)                       2月          --      赤字14
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)               2月          --    逆差37.0
              进口(亿欧元)                                         --       420.0
              出口(亿欧元)                                         --       383.0
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                  3月        +0.7%      -1.4%
                        (较上年同期)      截至3月的三个月        +9.5%      +9.7%
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                       2月        +4.8%      -9.8%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            4月2日当周       27.0       27.6
                 四周均值(万人)                                   --       26.325
                 续请失业金人数(万人)           3月26日当周      217.3      217.3
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                       2月    增加147.4  增加105.4
    2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆)           2月   盈余20,060  盈余5,208

        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段       现值    预估值
    
    4月6日(三)
    0500 日本同时指标(较前月)                         2月        -3.2        -- 
             领先指标                                            -2.0        -- 
    0600 德国工业生产(较前月)                         2月       -0.5%      -1.8%
    1100 美国抵押贷款市场指数                        前周       472.8        --
             再融资指数                                        1906.0        --
    1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI)                3月        57.9        --
                   经季节调整PMI                                 50.1       55.0        
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 白云/王洋; 审校 王颖)

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