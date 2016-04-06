主要国家经济指标预测--4月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(三) 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,541 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,641 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,585 4月7日(四) 0645 法国经常账收支(亿欧元) 2月 -- 赤字14 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差37.0 进口(亿欧元) -- 420.0 出口(亿欧元) -- 383.0 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 3月 +0.7% -1.4% (较上年同期) 截至3月的三个月 +9.5% +9.7% 1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 +4.8% -9.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月2日当周 27.0 27.6 四周均值(万人) -- 26.325 续请失业金人数(万人) 3月26日当周 217.3 217.3 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加147.4 增加105.4 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 2月 盈余20,060 盈余5,208 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月6日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -3.2 -- 领先指标 -2.0 -- 0600 德国工业生产(较前月) 2月 -0.5% -1.8% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 472.8 -- 再融资指数 1906.0 -- 1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 3月 57.9 -- 经季节调整PMI 50.1 55.0 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 白云/王洋; 审校 王颖)