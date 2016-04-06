金属期市：铜价持于一个月低点附近，市场担心中国需求问题

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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美元兑日圆周三盘旋于17个月低点附近。
期铜在今年初随着其他大宗商品价格走升，但自3月中触及四个月高点5,131美元以来，迄今下滑近7%。
分析师表示，铜价涨势过度，实货需求并未上升。
汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)分析师指出，由于减产力度不足，且全球最大金属消费国中国的需求疲软，预料铜价将跌破1月所及的六年半低点。
其他金属方面，期铝 小涨0.3%至每吨1,526美元，此前在隔夜市场下跌近1%。期锌 扳回周二2.3%的跌幅，报在每吨1,812.50美元。期铅 涨0.8%至每吨1,710美元，上日触及五周低点。
智利国家铜业公司(Codelco)的首席执行官(CEO)Nelson Pizarro周二表示，铜价大跌后，该公司未来五年将削减支出60亿美元，这将大幅减少目标产量。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 杜明霞/李爽)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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