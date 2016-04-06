中国新债：农发行下周一将增发至多260亿元五期固息债，期限1-10年

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透上海4月6日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(11日)招标增发至多260亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。
上述五期债为该行今年1-5期的增发债，票面利率分别为2.47%、2.77%、3.01%、3.32%和3.33%。
具体发行条款如下：
2016年1-5期增发债
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招标规模上限 1/5/10年：60亿元；3/7年：40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：4月11日下午14:00-15:00
7/10年：4月11日下午14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 4月13日
起息日 2016/1/6
发行期 4/12-4/13
上市日 4月15日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 林高丽)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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