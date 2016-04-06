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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 10:06 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在中国财新服务业PMI数据出炉后几无变动

0152GMT，
    
    *  澳元/美元处于早盘波动区间0.7537/57中部，此前中国发布3月财
新服务业及综合采购经理人指数(PMI)
    *  中国财新3月服务业PMI从前月的51.2升至52.2
    *  就业分项指数下滑，可能限制市场对该数据的正面反应
    *  亚洲股市在震荡开盘后持平至小跌
    *  澳元/美元与澳元/日圆可能进行盘整(完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校)

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