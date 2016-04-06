《汇市简讯》澳元/美元在中国财新服务业PMI数据出炉后几无变动

0152GMT， * 澳元/美元处于早盘波动区间0.7537/57中部，此前中国发布3月财 新服务业及综合采购经理人指数(PMI) * 中国财新3月服务业PMI从前月的51.2升至52.2 * 就业分项指数下滑，可能限制市场对该数据的正面反应 * 亚洲股市在震荡开盘后持平至小跌 * 澳元/美元与澳元/日圆可能进行盘整(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校)