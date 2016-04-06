台湾债市：指标券殖利率早盘下跌，因美债走多及台股大跌

路透台北4月6日 - 台湾五、10年指标公债殖利率周三早盘下跌。交易员表示，因清明长假期间美债殖利率下跌，且今日台股跌幅较重，带动台债殖利率走低。

不过他们指出，台债因缺乏明显题材带动，且筹码集中度较高，近期料以区间盘整为主，待13日10年增额公债105/4R发行前交易展开后再行表态。

〞基本面不好，但没烂下去，但要作空也不易，只能观望。〞一位大型证券商交易主管说。

另一证券商交易员则认为，上周五20年公债105/6得标利率虽落在预期区间下缘，但银行业得标比重高达84.67%，此为过去罕有的状况。

他指出，过去20年券一向是寿险业的持券标的，但这次得标比重是零，寿险业对台债兴趣缺缺的态度，是否会延续到30年券105/7，且银行业是否能接棒承接105/7，料将是多空势力接下来的观察重点。

本地时间10:18，五年券105/05期 跌2.55基点至0.5300%，成交50亿台币；10年期公债105/4 殖利率跌1.82基点至0.8130%，成交7.5亿台币；台股加权指数 则大跌1.66%。

交易员预估，今日10年券105/4殖利率主要区间暂看在0.81-0.82%；五年券105/05区间则在0.525-0.54%。

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