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货币新闻 | 2016年 4月 6日 星期三 10:58 BJT

芝加哥期市：小麦价格续跌，USDA作物生长报告好于预期

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           471.25    -2.75  -0.58%    -0.74%     465.63   53
    CBOT玉米           357.25     0.50  +0.14%    +0.78%     362.63   38
    CBOT大豆           904.75     0.00  +0.00%    -0.96%     891.81   50
    CBOT稻米            $9.84    $0.05  +0.51%    +0.41%     $10.35   32
    美国原油           $36.87    $0.98  +2.73%    +3.28%     $37.07   44
    汇率 
    欧元/美元          $1.137  -$0.001  -0.11%    -0.18%
    美元/澳元           0.755    0.001  +0.12%    -0.66%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 孙国玉/王颖；审校 白云/高琦/张若琪)

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