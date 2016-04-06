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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 16:42 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月6日

路透香港4月6日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2016年以来已在香港交易所上市公
司一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日  公司名称               发行量    集资额        发行价       上市日    保荐人
                                    (亿股)    (亿港元)      (港元)                 
 *4/5-8      华津国际               1.5       2.82-3.72     1.88-2.48    4/15      申万宏源
 3/30-4/5    宏安地产               3.8       3.3-3.7       0.87-0.97    4/12      金利丰和创桥国
                                                                                   际
 3/30-4/5    南旋控股               5         5.15-6.65     1.03-1.33    4/12      中信证券
 3/24-31     结好金融               5.075     5.075-7.1     1-1.4        4/8       西证国际
 3/24-31     亚积邦租赁             1.512     0.91-1.13     0.6-0.75     4/8       上银国际
 1/28-2/2    好孩子中国             3.3334    8.9-12.5      2.68-3.76    不予进行  摩根士丹利
                                                                                   
 
 2016年已上市新股：    
 上市日    公司名称                  发行价         集资额           首日股价变幅  保荐人
                                     (港元)         (亿港元)                       
 *4/6      伟业控股                  不适用         不适用           升24.3%^      创桥国际
 4/1       盈健医疗                  1.38           1.06             升44.2%       交银国际
 3/30      浙商银行                  3.96           130.68           持平          中信证券、中
                                                                                   金、高盛及农
                                                                                   银国际
 3/30      天津银行                  7.39           73.57            持平          中银国际、农
                                                                                   银国际及建银
                                                                                   国际
 3/30      国微技术                  3.78           2.835            跌15.9%       海通国际
 3/18      剑虹集团                  0.95           0.95             升47.4%       丰盛融资
 3/11      香港医思医疗集团<2138.HK  3.03           7.42             跌1.65%       瑞信
           >                                                                       
 3/10      兴科蓉医药                0.8            3.2              持平          招商证券
 3/8       佳源国际                  2.48           11.2             升4%          建银国际
 1/28      融众金融                  2.11           2.11             升0.95%       同人融资
 1/15      成实外教育                2.4            18               升1.25%       麦格理
 1/13      融信中国                  5.36           18.1             升4.9%        工银国际
 1/12      巨匹建设                  1.35           1.8              升40.7%       国泰君安
 1/7       年年卡                    1              1                升27%         华富嘉洛
 1/4       保发集团                  0.93           1.05             升53.8%       广发融资
                                                                                   
     
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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