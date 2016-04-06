日本股市：日经指数早盘略微收涨，因日圆从17个月高点回落

Panasonic 跌2.7%，夏普 下滑0.8%。

市场参与者称，投资者担心，美股周二突然结束七周的涨势，可能意味着日经指数错过自身上涨的窗口期。

“整个3月，日股都没有对美国和其他地区的涨势和风险偏好改善做出反应，虽然一些人还寄望日本将追涨，但过去几天展现了其他地区反而可能下跌的端倪，”瑞士信贷日本股票销售部主管Stefan Worrall表示。

“市场目前给安倍经济学带来大问题。”

大阪制铁 重挫6.5%，之前野村证券将其评等由“买入”调降至“中性”，部分由于国内对建筑钢铁的需求疲弱。