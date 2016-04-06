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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 11:40 BJT

《全球汇市》美元兑日圆维持弱势，此前日本首相言论引发大跌

欧元兑美元 几乎持平，报1.1375，隔夜低见1.1335。
    
    欧元上周五成功探至五个半月高位1.1438，因之前美联储主席叶伦表示，不急于收紧货
币政策。
    
    澳元温和反弹，因商品价格上涨，澳元兑美元 涨0.3%报0.7565，隔夜市场跌0.
7%。澳元本周稍早受创，受全球冒险意愿下降以及商品价格下跌打压。
    
    原油价格从一个月低位反弹，加元等其他商品相关货币也从中受益。加元兑美元CAD=D
4持稳报1.3129加元，脱离周二所及八日低点1.3219加元。
        
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1368  1.1382  -0.12  +4.68  1.0860
    美元/日圆            110.43  110.31  +0.11  -8.20  120.30
    欧元/日圆         125.57  125.55  +0.02  -3.76  130.47
    美元/瑞郎            0.9569  0.9559  +0.10  -4.48  1.0018
    英镑/美元            1.4160  1.4159  +0.01  -3.92  1.4738
    美元/加元            1.3129  1.3135  -0.05  -5.13  1.3839
    美元/离岸人民币         6.4835  6.4844  -0.01  -1.29  6.5680
    澳元/美元            0.7559  0.7543  +0.21  +3.90  0.7275
    新西兰元/美元        0.6808  0.6803  +0.07  -0.25  0.6825
    澳元/日圆         83.500  83.210  +0.35  -4.70  87.620
    新西兰元/日圆     75.210  75.020  +0.25  -8.26  81.980
    英镑/日圆         156.44  156.23  +0.13 -11.73  177.22
    澳元/新西兰元     1.1100  1.1082  +0.16  +4.09  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/张若琪/高琦/陈宗琦/李爽  审校 蔡美珍/郑茵/李婷仪/张明钧/杜明霞)

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