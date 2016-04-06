《全球汇市》美元兑日圆维持弱势，此前日本首相言论引发大跌

欧元兑美元 几乎持平，报1.1375，隔夜低见1.1335。 欧元上周五成功探至五个半月高位1.1438，因之前美联储主席叶伦表示，不急于收紧货 币政策。 澳元温和反弹，因商品价格上涨，澳元兑美元 涨0.3%报0.7565，隔夜市场跌0. 7%。澳元本周稍早受创，受全球冒险意愿下降以及商品价格下跌打压。 原油价格从一个月低位反弹，加元等其他商品相关货币也从中受益。加元兑美元CAD=D 4持稳报1.3129加元，脱离周二所及八日低点1.3219加元。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1368 1.1382 -0.12 +4.68 1.0860 美元/日圆 110.43 110.31 +0.11 -8.20 120.30 欧元/日圆 125.57 125.55 +0.02 -3.76 130.47 美元/瑞郎 0.9569 0.9559 +0.10 -4.48 1.0018 英镑/美元 1.4160 1.4159 +0.01 -3.92 1.4738 美元/加元 1.3129 1.3135 -0.05 -5.13 1.3839 美元/离岸人民币 6.4835 6.4844 -0.01 -1.29 6.5680 澳元/美元 0.7559 0.7543 +0.21 +3.90 0.7275 新西兰元/美元 0.6808 0.6803 +0.07 -0.25 0.6825 澳元/日圆 83.500 83.210 +0.35 -4.70 87.620 新西兰元/日圆 75.210 75.020 +0.25 -8.26 81.980 英镑/日圆 156.44 156.23 +0.13 -11.73 177.22 澳元/新西兰元 1.1100 1.1082 +0.16 +4.09 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/张若琪/高琦/陈宗琦/李爽 审校 蔡美珍/郑茵/李婷仪/张明钧/杜明霞)