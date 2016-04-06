中国汇市：人民币早盘放量小跌，市场缺乏指引汇价紧贴中间价运行

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 人民币早盘随中间价放量小跌，但跌势趋缓
* 国际美元缺乏方向，市场价紧贴中间价运行
* 早盘成交有所放量，结汇盘略占上风
* 人民币期权隐含波动率小跌
路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价小幅下跌，但跌势趋缓，客盘结汇需求略占上风。交易员称，4月以来国际美元探底企稳后并无方向，波动区间也略有收窄，短期内市场价料续紧贴中间价运行，等待国际美元进一步指引。
他们并指出，早盘市场成交较昨日略有放大，市场也基本处于自发平衡状态，客盘结汇需求略占上风；随着离岸和在岸汇价波动渐趋平静，人民币期权隐含波动率继续回落。
“美元在这个位置你也不好说往上还是往下，现在也只能参考中间价这个指标，但感觉今天美元卖盘要多一些。”一外资行交易员称。
北京时间11:51，人民币兑美元 即期报6.4770元，上日收报6.4732元。今日人民币兑美元中间价 报6.4754元，上日中间价为6.4663元。人民币兑美元即期成交额 为109.86亿美元，上日半日为77亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周三盘旋在17个月低点附近，隔夜受挫，因日本首相安倍晋三表示，当局对于阻止日圆升值持谨慎态度。近期市场预计美联储今年加息力度可能不及原先预期。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6623元, 上日尾盘为6.6563元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4855元, 上一交易日尾盘报6.4855元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4769:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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