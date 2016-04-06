中国汇市：人民币早盘放量小跌，市场缺乏指引汇价紧贴中间价运行

* 人民币早盘随中间价放量小跌，但跌势趋缓

* 国际美元缺乏方向，市场价紧贴中间价运行

* 早盘成交有所放量，结汇盘略占上风

* 人民币期权隐含波动率小跌

路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价小幅下跌，但跌势趋缓，客盘结汇需求略占上风。交易员称，4月以来国际美元探底企稳后并无方向，波动区间也略有收窄，短期内市场价料续紧贴中间价运行，等待国际美元进一步指引。

他们并指出，早盘市场成交较昨日略有放大，市场也基本处于自发平衡状态，客盘结汇需求略占上风；随着离岸和在岸汇价波动渐趋平静，人民币期权隐含波动率继续回落。

“美元在这个位置你也不好说往上还是往下，现在也只能参考中间价这个指标，但感觉今天美元卖盘要多一些。”一外资行交易员称。

北京时间11:51，人民币兑美元 即期报6.4770元，上日收报6.4732元。今日人民币兑美元中间价 报6.4754元，上日中间价为6.4663元。人民币兑美元即期成交额 为109.86亿美元，上日半日为77亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周三盘旋在17个月低点附近，隔夜受挫，因日本首相安倍晋三表示，当局对于阻止日圆升值持谨慎态度。近期市场预计美联储今年加息力度可能不及原先预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6623元, 上日尾盘为6.6563元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4855元, 上一交易日尾盘报6.4855元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4769:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。