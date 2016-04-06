澳新汇市：澳元与新西兰元结束两日连跌微升，油价反弹令人气改善

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
全球乳品价格上涨，而在全球最大乳品出口商恒天然本月首次拍卖中，交易量也上升。
“虽然没有正式的调查，但结果看上去略好于拍卖前的预期，”澳洲国民银行分析师在客户报告中称。
新西兰元兑美元 坚守0.68美元之上，已自一周低点0.6759美元反弹。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 徐文焰/孙国玉；审校 王丽鑫/李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选