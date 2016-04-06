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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 12:09 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元结束两日连跌微升，油价反弹令人气改善

全球乳品价格上涨，而在全球最大乳品出口商恒天然本月首次拍卖中，交易量也上升。

“虽然没有正式的调查，但结果看上去略好于拍卖前的预期，”澳洲国民银行分析师在客户报告中称。

新西兰元兑美元 坚守0.68美元之上，已自一周低点0.6759美元反弹。(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰/孙国玉；审校 王丽鑫/李婷仪)

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