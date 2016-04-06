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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 12:14 BJT

中国货币市场：资金宽松回购利率多走低，流动性暂无忧但月中仍偏谨慎

路透上海4月6日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率多不同程度走低，各期限品
种供给较充裕。市场人士表示，场内机构拆借较为容易，虽然非银行类机构质押信用债品种
借入尚需加点，但供给充足背景下，拆入难度并不大。
    
    他们并表示，央行公开市场今日亦小幅回笼但对流动性影响不大，虽然上旬资金面暂且
无忧，但考虑到月中MLF到期以及缴税等因素，未来预期仍难太过乐观。
    
    “大家都很有钱的节奏，上旬目前看起来资金还可以，大小机构都是。”上海一银行交
易员表示，逆回购今天放得也比较少，可能需求也不大吧。 
    
     中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币七天期逆回购操作，利率持平于2.25%；
据此计算，今日净回笼300亿元。 另据路透统计，本月中旬附近，将有逾5,500
亿元人民币中期借贷便利(MLF)到期。        
    
    上海另一券商交易员表示，虽然质押信用债品种拆借还暂难在加权价格成交，但是供给
很多平头寸也不困难；但未来资金面，中下旬将除了MLF到期之外，月度缴税也会有扰动，
估计届时资金仍难特别宽松。
    
    此外，上述交易员并表示，虽然月初资金宽松，但目前看跨月资金价格跌幅并不算大，
表明机构对未来流动性谨慎心态仍未消。
    
       
    以下为主要货币市场利率报价:
    
       北京时间12:08            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9642     1.9640      +0.02
         七天      2.2770     2.2884      -1.14
         14天     2.7251     2.9133      -18.82
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     2.4100     2.0000      +41.00
         七天     2.2450     2.3600      -11.50
         14天    2.3100     2.3000      +1.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   1.9800     1.9800      +0.00
         七天   2.3500     2.3600      -1.00
         14天  2.7500     2.8900      -14.00
    Shibor
    其中:隔夜       1.9830     1.9930      -1.00
         七天       2.2940     2.3020      -0.80
         三个月     2.8450     2.8460      -0.10
    -----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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