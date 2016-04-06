中国货币市场：资金宽松回购利率多走低，流动性暂无忧但月中仍偏谨慎

路透上海4月6日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率多不同程度走低，各期限品 种供给较充裕。市场人士表示，场内机构拆借较为容易，虽然非银行类机构质押信用债品种 借入尚需加点，但供给充足背景下，拆入难度并不大。 他们并表示，央行公开市场今日亦小幅回笼但对流动性影响不大，虽然上旬资金面暂且 无忧，但考虑到月中MLF到期以及缴税等因素，未来预期仍难太过乐观。 “大家都很有钱的节奏，上旬目前看起来资金还可以，大小机构都是。”上海一银行交 易员表示，逆回购今天放得也比较少，可能需求也不大吧。 中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币七天期逆回购操作，利率持平于2.25%； 据此计算，今日净回笼300亿元。 另据路透统计，本月中旬附近，将有逾5,500 亿元人民币中期借贷便利(MLF)到期。 上海另一券商交易员表示，虽然质押信用债品种拆借还暂难在加权价格成交，但是供给 很多平头寸也不困难；但未来资金面，中下旬将除了MLF到期之外，月度缴税也会有扰动， 估计届时资金仍难特别宽松。 此外，上述交易员并表示，虽然月初资金宽松，但目前看跨月资金价格跌幅并不算大， 表明机构对未来流动性谨慎心态仍未消。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9642 1.9640 +0.02 七天 2.2770 2.2884 -1.14 14天 2.7251 2.9133 -18.82 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4100 2.0000 +41.00 七天 2.2450 2.3600 -11.50 14天 2.3100 2.3000 +1.00 回购定盘利率 其中:隔夜 1.9800 1.9800 +0.00 七天 2.3500 2.3600 -1.00 14天 2.7500 2.8900 -14.00 Shibor 其中:隔夜 1.9830 1.9930 -1.00 七天 2.2940 2.3020 -0.80 三个月 2.8450 2.8460 -0.10 -----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)