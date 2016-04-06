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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 12:55 BJT

修正 - 路透基点：佳通轮胎3.75年再融资贷款规模从3亿美元提高至4亿--TRLPC

(更正内文第三段错字，“价码”改为“加码”)
    路透香港 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在新加坡注册的
轮胎生产商佳通轮胎3.75年再融资贷款规模从3亿美元提高至4亿美元，11
家银行参与，包括最初的牵头行兼簿记行德意志银行。
    
    德意志银行最终承贷9,500万美元，贷款于3月4日签署，包括3亿美元
的基础贷款和1亿美元的绿鞋贷款。
    
    该笔贷款最高综合收益为429.55个基点，利率较伦敦银行间拆放款利
率(LIBOR)加码350个基点，平均年限为2.2年。
    
    贷款所得资金用于为2013年4月获得的4.5年期贷款再融资，当时那笔
贷款的最高综合收益为383个基点，利率较LIBOR加码325个基点，平均年
限约为三年。德银为唯一簿记行，另有九家银行参贷。
    
    本次贷款的结构与2013年4月那笔相同，并在佳通轮胎与日本普利司
通美国分公司的承购合同中预先做出过说明。
    
    佳通轮胎设有八家生产厂，其中七家在中国，一家在印尼。目前公司
正在美国南卡罗来纳州Chester县建设第九家工厂，这是其首次在北美建
厂。
    
    借款人持有PT Gajah Tunggal的49.7%股份，后者为东南亚最大的轮
胎生产商。(完)

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