修正 - 路透基点：佳通轮胎3.75年再融资贷款规模从3亿美元提高至4亿--TRLPC

(更正内文第三段错字，“价码”改为“加码”) 路透香港 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在新加坡注册的 轮胎生产商佳通轮胎3.75年再融资贷款规模从3亿美元提高至4亿美元，11 家银行参与，包括最初的牵头行兼簿记行德意志银行。 德意志银行最终承贷9,500万美元，贷款于3月4日签署，包括3亿美元 的基础贷款和1亿美元的绿鞋贷款。 该笔贷款最高综合收益为429.55个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(LIBOR)加码350个基点，平均年限为2.2年。 贷款所得资金用于为2013年4月获得的4.5年期贷款再融资，当时那笔 贷款的最高综合收益为383个基点，利率较LIBOR加码325个基点，平均年 限约为三年。德银为唯一簿记行，另有九家银行参贷。 本次贷款的结构与2013年4月那笔相同，并在佳通轮胎与日本普利司 通美国分公司的承购合同中预先做出过说明。 佳通轮胎设有八家生产厂，其中七家在中国，一家在印尼。目前公司 正在美国南卡罗来纳州Chester县建设第九家工厂，这是其首次在北美建 厂。 借款人持有PT Gajah Tunggal的49.7%股份，后者为东南亚最大的轮 胎生产商。(完)