《全球主要央行动态》--3月31日-4月7日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月31日-4月7日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月15-16日政策会议记录显示，美联储似乎不太可能在6月前升息，因联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。会议记录显示，决策者讨论了是否应该在4月会议上加息，但“多位”委员认为经济成长面临的阻力或许仍存在，一些委员认为应对加息持谨慎态度。根据会议记录，一些委员称，由于利率已经非常接近零，他们担心美联储应对海外冲击的火力有限。

美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利称，他同意主席叶伦应该谨慎推进升息的观点，特别是鉴于海外成长放缓造成的风险。杜德利表示，若美国经济持续温和增长，压低失业率并推高通胀，联储将逐步实现利率政策正常化。但美联储“谨慎推进”加息进程，因国内经济增长仍然缓慢，且海外经济成长前景存在不确定性。

达拉斯联储备总裁柯普朗称，美联储在上调短期利率问题上应该保持耐心和谨慎，不过升息应有持续性。他表示，人们应该理解的是，美联储认为“经济具有韧性，(升息)应采取持续、谨慎和渐进的路径”。

圣路易斯联储总裁布拉德称，自美联储3月会议以来，美国公布的数据不多，且“良莠不齐”，令美联储在本月升息可能有困难。布拉德还表示，美国需要一份包括税务和教育改革在内的长期经济增长计划，以刺激经济增长，而不是依靠货币和财政刺激举措短期提振经济。

芝加哥联储总裁埃文斯表示，美联储需要积极主动地实现通胀目标。埃文斯重申，他主张今年美联储仅升息两次，并称他的经济增长预测面临的风险偏于下行。埃文斯还称，中国经济前景具有“挑战性”；中国很难平稳渡过经济转型。 此外，埃文斯暗示，他将准备推动美联储在6月政策会议上再次加息。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，他“乐见”当前美国的货币政策立场，预计经济将“温和”成长。

向来出言谨慎的波士顿联储总裁罗森格伦却对升息表达了令人意外的信心，称美联储可能早于目前市场预期的时机升息，因经济风险已经消退。罗森格伦表示，市场波动以及海外经济放缓危及美国经济的威胁已经降低。所以，他表示，美国利率期货目前走势暗示市场预计今年仅升息一次，甚至不升息“令人意外”，这一预期可能“过于悲观”。

克利夫兰联储总裁梅斯特表示，由于经济表现活络，美联储今年仍应该逐步升息；尽管她在上月的决议中支持维持政策不变，但她解释称不希望等太久才升息。

**欧洲**

欧洲央行执委普雷特表示，该行做好了在必要时进一步放松货币政策的准备，以防止欧元区的低通胀态势变得顽固。“今天我们所面临的长期低通胀态势，可能增大一直无法实现通胀目标的风险，这将对经济产生深度的伤害，”普雷特表示。“这就是我们采取如此强有力措施以确保目标的原因--若有必要我们未来仍将如此，”他说。

奥地利新闻报报导称，欧洲央行管委诺沃特尼称欧洲央行必须抗击通缩危险，一旦形势好转，货币和利率政策将会改变。诺沃特尼称如果欧洲央行不采取行动，我们将会滑入通缩。诺沃特尼还称欧洲央行目前的举措无法防止通缩，需要更多的公共投资。

英国金融稳定委员会(FSB)主席暨英国央行总裁卡尼警告称，在名义成长低迷的环境下，全球各国央行决策者面临的挑战不能单独依靠超宽松货币政策来解决。

瑞士央行总裁乔丹称瑞郎估值仍严重过高，将继续负利率和干预政策。

瑞士央行理事麦席勒表示，瑞士央行有进一步下调本已为负的存款利率的空间。麦席勒称，瑞士央行相信目前其负利率足以支撑经济，但也表示，瑞士经济仍受到来自强势瑞郎的压力。

瑞典央行总裁英韦斯称，关于宏观审慎政策，需要一次彻底重新思考。英韦斯称，“我们当前状况就是，必须重新评估过去10年各国央行所遵循的策略及监管框架”。

瑞典央行副总裁佛洛登称，该行可以进一步下调负利率，但能否使通胀接近2%的目标值得怀疑。佛洛登对瑞典央行2月降息至纪录低位负0.50%的政策持保留意见。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦强调，他准备进一步扩展货币政策，当决定下次扩展刺激政策时间及方法时，市场走势将是央行审视的关键因素。黑田仍然乐观认为日本经济在温和复苏。不过他重申，如果通胀向2%的目标上升的前景受到威胁，日本央行将会再次放松政策。目前日本通胀呈现停滞。

此外，黑田东彦还表示，把负利率进一步下调存在技术上的可能性。 黑田称，为实现2%的通胀目标，日本央行将在必要情况下进一步放松货币政策，同时会关注经济和物价面临的风险。

日本央行新任审议委员樱井真表示，货币政策的脚步不应该过于鲁莽。“重要的是，决策者当研发新的政策手段，并在必要时合宜地运用，”樱井真在就任记者会中说。不应该不顾后果地部署货币政策举措，”他说，“必须冷静和谨慎地做出政策决定。”

樱井真称，央行不应小步频繁调整政策。“重要的是日本央行在重大风险威胁日本经济基本面时，采取大胆举措，”樱井真在国会称。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行在政策会议上连续第十次维持利率不变，称因证据显示国内经济持续增长，尽管澳元升值对此不利。在全球开始向负利率靠拢的趋势下，澳洲央行依然维持利率在2%不变，符合普遍预期。该行再次为通胀、失业或全球经济状况需要时的降息敞开大门，但无近期行动的迹象。

澳洲央行助理总裁肯特重申，多项资讯显示未来几年通胀率料将维持低点，一部分是由于全球性产能闲置所致。在谈及央行的经济预估时，肯特表示，有许多统计来源及模型显示，海外因素也令通胀及薪资受到抑制。

新西兰央行副总裁Geoff Bascand表示，该国强劲的劳动力供应是维持货币政策宽松的一个因素。他还表示，如果没有较高的生产力支撑，实质薪资近期的上升趋势长期来看无法持续。

**大中华区**

中国央行货币政策委员会召开第一季度例会称，当前中国经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度。央行网站新闻稿并称，将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中国央行研究局首席经济学家马骏表示，近期数据已显示出中国经济复苏的迹象，国际评级机构下调中国主权展望评级等行为似乎是对中国经济走势在作简单外推，其判断过于悲观，且对中国经济影响不大。

台湾央行称，4月1日起银行在央行准备金乙户活期存款利率调降2.2基点至0.186%(原为0.208%)；至于准备金乙户的定期存款利率则调降7.5基点至0.898%(原0.973%)。

香港金融管理局(HKMA)称，已经接获20多份储备支付牌照申请，期望今年第三季起陆续发牌。金管局高级助理总裁李达志在记者会上称，目前有20多名储值支付工具牌照申请人，当中七成申请者为现有发行人，三成为新参与者。李达志称，金管局的监管重点在于提供安全高效的零售支付服务以及储值金保障，由于市场竞争激烈，金管局将要求参与者结束业务时有秩序退出市场。

**其他国家**

印度央行将附买回利率下调25个基点至6.50%，符合9月以来首次降息的普遍预期，这次降息使指标利率降至逾五年来最低水准。但意外的是，印度央行将附卖回利率上调25个基点至6.0%，同时采取措施保证银行体系拥有充足的现金。

据彭博电视报导，印度央行总裁拉詹称，未来几季经济开始成长的条件已到位；随着印度通胀更加接近全球通胀率，将有更多降息空间。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，认为目前并不亟需调整货币政策立场。之前数据显示，该国3月通胀率符合分析师和央行预估。他说，央行预计2016年通胀率将接近政府目标区间2-4%的低端。

巴西央行削减美元货币互换规模，因政局发展提振雷亚尔汇价。巴西央行在过去两周将传统货币互换规模由1,080亿美元，降至1,020亿美元，为2015年7月以来首度进行此类削减。 (完)

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