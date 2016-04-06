新兴汇市：马币领涨新兴亚币，受油价反弹提振

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.31 110.35 +0.04 +9.06 120.30 坡元 1.3534 1.3552 +0.13 +4.74 1.4175 台币 32.481 32.378 -0.32 +1.80 33.066 韩元 1155.96 1155.10 -0.07 +1.64 1174.95 泰铢 35.22 35.30 +0.23 +2.27 36.02 菲律宾披索 46.19 46.26 +0.15 +1.54 46.90 印尼卢比 13213.00 13215.00 +0.02 +4.33 13785.00 印度卢比 66.61 66.46 -0.22 -0.69 66.15 马币 3.9020 3.9245 +0.58 +9.94 4.2900 人民币 6.4756 6.4756 +0.00 +0.25 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/艾茂林/张若琪 审校 孙茉莉/王洋/李春喜)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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