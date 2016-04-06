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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 13:59 BJT

新兴汇市：马币领涨新兴亚币，受油价反弹提振

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            110.31    110.35   +0.04   +9.06    120.30
    坡元            1.3534    1.3552   +0.13   +4.74    1.4175
    台币          32.481    32.378   -0.32   +1.80    33.066
    韩元           1155.96   1155.10   -0.07   +1.64   1174.95
    泰铢             35.22     35.30   +0.23   +2.27     36.02
    菲律宾披索       46.19     46.26   +0.15   +1.54     46.90
    印尼卢比      13213.00  13215.00   +0.02   +4.33  13785.00
    印度卢比       66.61     66.46   -0.22   -0.69     66.15
    马币            3.9020    3.9245   +0.58   +9.94    4.2900
    人民币          6.4756    6.4756   +0.00   +0.25    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 王颖/艾茂林/张若琪 审校 孙茉莉/王洋/李春喜)

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