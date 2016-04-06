版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 13:59 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：油价反弹提振风险偏好

0548GMT

* 美元/日圆微跌0.05%，欧元/日圆下跌0.2%，澳元/美元上涨0.16%，新西兰元/美元涨0.12%

* 美元/人民币微升0.02%，美元/印度卢比上扬0.24%，美元/马币下跌0.31%，美元/坡元跌0.09%

* 日经指数下跌0.29%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.12%，美国原油上涨2.4%，伦敦期铜升0.17%，美国10年期公债收益率报1.734%

* 财新3月中国服务业及综合PMI均扩张，经济整体回暖迹象增多

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 王兴亚；审校 艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐