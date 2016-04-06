《汇市简讯》欧洲盘初：油价反弹提振风险偏好

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 美元/日圆微跌0.05%，欧元/日圆下跌0.2%，澳元/美元上涨0.16%，新西兰元/美元涨0.12%
* 美元/人民币微升0.02%，美元/印度卢比上扬0.24%，美元/马币下跌0.31%，美元/坡元跌0.09%
* 日经指数下跌0.29%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.12%，美国原油上涨2.4%，伦敦期铜升0.17%，美国10年期公债收益率报1.734%
* 财新3月中国服务业及综合PMI均扩张，经济整体回暖迹象增多
(完)
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(编译 王兴亚；审校 艾茂林)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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