日本股市：日经指数小幅收低，创“安倍经济学”启动以来最长跌势

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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“市场目前对安倍经济学打了个大大的问号，”瑞士信贷银行的日本股票销售主管Stefan Worrall说。
日经指数 收盘跌0.1%至15,715.36点，为连续第七个交易日收跌。
日本国际石油开发帝石 收盘跌0.7%，由于油市持续动荡，该公司在周二稍晚将全年净利预估削减一半。
多档电力公用事业个股上涨，之前日本一法院驳回一项上诉，该上诉或导致日本唯一还在运营的一座核能反应炉停机。
九州电力 劲扬7.2%，北海道电力 收涨6.8%。
东证股价指数 收盘跌0.1%至1,267.75点，33个分项指数只有12个上涨。
JPX-日经400指数 收跌0.1%至11,431.76点。(完)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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