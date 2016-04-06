日本股市：日经指数小幅收低，创“安倍经济学”启动以来最长跌势

“市场目前对安倍经济学打了个大大的问号，”瑞士信贷银行的日本股票销售主管Stefan Worrall说。

日经指数 收盘跌0.1%至15,715.36点，为连续第七个交易日收跌。

日本国际石油开发帝石 收盘跌0.7%，由于油市持续动荡，该公司在周二稍晚将全年净利预估削减一半。

多档电力公用事业个股上涨，之前日本一法院驳回一项上诉，该上诉或导致日本唯一还在运营的一座核能反应炉停机。