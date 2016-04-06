台湾股市：收挫逾1.6%至一个月新低，随国际股市短线涨多拉回整理

路透台北4月6日 - 台湾股市周三收挫逾1.6%至一个月新低。分析师表示，由于国际股市在周初台湾清明连假期间表现疲弱，今日台股开盘暂先补跌，指数一路走低失守年线关口，短线随美股涨多拉回整理。

台湾加权股价指数 收跌1.67%报8,513.55点，前低为3月1日的8,485.69点；今日成交初值 965.42亿台币，上交易日修正后为744.36亿台币。

〞这波涨也外资、跌也外资，现在是外资杀外资。〞元大投顾周道中经理说。

他表示，短线台股涨多随国际股市回档修正，且看台币走贬预期外资应该转趋汇出，加上外资布局已深的苹果概念股表现疲弱，拖累台股跌幅逐渐扩大，指数直接掼破年线，先看前波上涨跳空缺口8,489点能否守住，若守不住接下来就看在半年线(8,376点)寻求支撑。

亚洲股市周三持于三周低位附近，因围绕中国经济增长力度的担忧困扰投资者；而油价跳涨近2%，因关于全球石油冻产可能很快实现的预期升温。

美国股市周二大跌，因投资人在近期股市上扬后，及即将开始的季报期前获利了结。市场预计此次财报季上市公司盈利将大幅下降。