《汇市简讯》欧元/美元在1.1300之前获支撑

美国热股：汽车零部件商SHILOH INDUSTRIES第四季扭亏为盈，暴涨逾15%
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
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* 过去24小时欧元/美元100小时移动均线成为关键点位：reut.rs/1RXlZSY
* 汇价再度跌穿，亚洲交易商预期还将进一步向下修正
* 昨日低位与4月1日所及低点相同，均为1.1335
* 3月31日最低报1.1311。目前200小时移动均线切入位(自3月29日以来汇价一直高于该均线)报1.1305
* 尽管丧失动能，但在强劲逢低买盘提振下，短期上行趋势稳固
* 中长期投资大户设置的1.1450-1.1500障碍提供较大阻力(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。
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