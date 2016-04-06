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市场报道 | 2016年 4月 6日 星期三 14:53 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.1300之前获支撑

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* 过去24小时欧元/美元100小时移动均线成为关键点位：reut.rs/1RXlZSY

* 汇价再度跌穿，亚洲交易商预期还将进一步向下修正

* 昨日低位与4月1日所及低点相同，均为1.1335

* 3月31日最低报1.1311。目前200小时移动均线切入位(自3月29日以来汇价一直高于该均线)报1.1305

* 尽管丧失动能，但在强劲逢低买盘提振下，短期上行趋势稳固

* 中长期投资大户设置的1.1450-1.1500障碍提供较大阻力(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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