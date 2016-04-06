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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 15:08 BJT

全球金市：金价小跌但守住上日多数涨幅，股市下跌之际避险需求浮现

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                      价格     变动     涨跌%  
    现货金           1226.4    -4.29    -0.35
    现货银           15.047   -0.079    -0.52
    现货铂金         950.25    -0.25    -0.03
    现货钯金         546.95     3.45     0.63
    COMEX期金        1228.3     -1.3    -0.11
    COMEX期银         15.05   -0.066    -0.44
    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
    
      
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张明钧/刘秀红；审校 孙茉莉/李婷仪)

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