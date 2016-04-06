全球金市：金价小跌但守住上日多数涨幅，股市下跌之际避险需求浮现

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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------------------0637GMT--------------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1226.4 -4.29 -0.35 现货银 15.047 -0.079 -0.52 现货铂金 950.25 -0.25 -0.03 现货钯金 546.95 3.45 0.63 COMEX期金 1228.3 -1.3 -0.11 COMEX期银 15.05 -0.066 -0.44 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/刘秀红；审校 孙茉莉/李婷仪)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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