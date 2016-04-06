国际油市：冻产预期推动原油期货大涨；但供应过剩担忧打击现货价格

“石油(期货)获得一些动能。科威特驻OPEC理事的讲话为油价带来一些支撑。”澳新银行(ANZ)周三称，但该行警告，4月17日会议前，投资人可能维持审慎态度。

交易商称，对于中国经济可能企稳的预期也支撑了油价。

2月间所达成的冻产初步协议，已扶助油价从1月所及的12年低点每桶约27美元，回升至将近38美元。不过最近几天油价已见下滑，因外界对于能否达成更广泛协议感到怀疑。

伊朗国家电视台周三报导，石油部长尚甘尼称，该国原油产量到2017年3月可能达到400万桶/日，计划出口量为225万桶/日。

伊朗受制裁期间出口水平为略高于100万桶/日，制裁前高位为250万桶/日。

在伊朗出口上升、而其他产油国承诺将产量冻结在接近纪录高位水平的情况下，冻产协议对于解决全球每日供应过剩至少一百万桶的问题也几乎于事无补。(完)

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