日本债市：公债价格多数下滑，但日本央行购债操作令跌幅受限

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.235% -1.0 -0.225% 五年期公债 -0.210% +0.0 -0.210% 10年期公债 -0.065% +0.5 -0.070% 20年期公债 0.365% +1.0 0.355% 30年期公债 0.455% +3.5 0.420% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.49 -0.06 151.55 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译/审校 刘秀红/汪红英/艾茂林)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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