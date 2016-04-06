表格：外资在韩国股市买超1,175亿韩元

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透首尔4月6日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超1,17 5亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4月 6日 117.5 -300.0 117.8 ^4月 5日 -192.6 -73.3 194.4 4月 4日 58.2 -193.1 61.5 4月 1日 -211.1 -46.6 285.1 3月31日 -210.5 57.5 82.1 3月30日 36.9 6.8 -126.6 3月29日 148.5 -26.5 -184.5 3月28日 -11.2 -32.0 -25.1 3月25日 -40.2 40.9 -70.7 3月24日 48.0 -173.2 59.2 3月23日 11.8 -45.1 -43.6 3月22日 135.5 -88.4 -115.1 3月21日 134.5 -313.0 103.5 3月18日 277.4 -342.9 29.7 3月17日 734.6 -145.5 -268.5 ---------------------------------------------------- 本月以来 -228.0 -613.0 658.9 ---------------------------------------------------- 今年以来 537.9 1,057.7 -1,391.4 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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