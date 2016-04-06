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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 15:52 BJT

《中国新债预测》国开行10年及20年期增发债定位料均接近二级水平

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债
    * 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元
    * 招标时间: 4月7日14:30-15:30
    * 受访人数: 10位(银行、券商)
    * 预测区间：3.17%-3.28%；3.88%-3.97%
    * 预测均值: 3.21%；3.93%

    路透上海4月6日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债。
路透调查显示，短期债市仍陷于偏弱震荡格局，配置需求虽仍在，但在二季度供给持续增加
的背景下，一级市场也难再现火爆局面，预计明日两期债需求中规中矩，定位亦接近二级水
平，预测均值分别为3.21%和3.93%。
    
    明日增发的10年债曾在上周新发时受热捧，不过北京一银行交易员表示，150218在连续
增发半年后，上周国开10年新券千呼万唤始出来，炒新热情导致其中标利率被压低，但随着
新券进入增发进程，市场情绪回归理性后其招标走势将向二级估值靠拢。
    
    国开行上周四招标的10年固息债中标利率为3.18%，远低于3.24%的预测均值，市场追逐
新券的热情高涨。 
       
    上海一银行交易员谈到，今日国债招标结果不佳，现券也跟随稍显弱势，不过调整力度
有限，并未打破僵持的市场格局，明日新债定位料不会偏离二级太多，“长端国债（收益率
）上了些，后来又回来点，尾盘TF（国债期货）也在拉。”    
    
    中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期
最新收益率为3.2157%和3.9359%。二级市场上，本次20年期增发标的券160205CN160205=CF
XS最新成交收益率为3.94%，较上日的3.9330%略升。      
  
    明日招标的两期债中，10年期为国开行2016年第10期增发债，票面利率为3.18%；20年
期为2016年第五期 增发债，票面利率为3.80%。
    
    具体发行条款如下： 
    
                    2016年第10期增发债、2016年第五期增发债
    ----------------------------------------------------------------------
    发行上限        10年：120亿元；20年：30亿元
    期限/计息方式   10/20年固息  
    招标时间        4月7日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          4/11
    起息日          10年：4月5日；20年：1月25日
    分销期          4/8-4/11
    上市日          4/13
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年 
    发行人增发权利  保留
    承揽费          10年0.15%；20年0.20%
    ----------------------------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)

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