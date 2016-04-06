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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 15:46 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，日本内阁官房长官称正密切关注汇市

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* 美元/日圆周二跌穿110.00只是暂时现象，最低触及109.92日圆

* 买盘指令最低见于109.90，下方据称设有停止单(不清楚规模大小)

* 日本进口商在东京定盘价前后均买盘

* 空头需看到汇价更有效跌穿110.00水平

* 日本内阁官房长官菅义伟：正密切关注汇市，将适当作出回应

* 日本首相安倍晋三接受华尔街日报采访时称，各国应避免“任意干预”汇市 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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