《汇市简讯》美元/日圆持稳，日本内阁官房长官称正密切关注汇市

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 美元/日圆周二跌穿110.00只是暂时现象，最低触及109.92日圆
* 买盘指令最低见于109.90，下方据称设有停止单(不清楚规模大小)
* 日本进口商在东京定盘价前后均买盘
* 空头需看到汇价更有效跌穿110.00水平
* 日本内阁官房长官菅义伟：正密切关注汇市，将适当作出回应
* 日本首相安倍晋三接受华尔街日报采访时称，各国应避免“任意干预”汇市 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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