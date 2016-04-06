重温稿-《中国新债预测》国开行10年及20年期增发债定位料均接近二级水平

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债 * 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元 * 招标时间: 4月7日14:30-15:30 * 受访人数: 10位(银行、券商) * 预测区间：3.17%-3.28%；3.88%-3.97% * 预测均值: 3.21%；3.93% 路透上海4月6日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债。 路透调查显示，短期债市仍陷于偏弱震荡格局，配置需求虽仍在，但在二季度供给持续增加 的背景下，一级市场也难再现火爆局面，预计明日两期债需求中规中矩，定位亦接近二级水 平，预测均值分别为3.21%和3.93%。 明日增发的10年债曾在上周新发时受热捧，不过北京一银行交易员表示，150218在连续 增发半年后，上周国开10年新券千呼万唤始出来，炒新热情导致其中标利率被压低，但随着 新券进入增发进程，市场情绪回归理性后其招标走势将向二级估值靠拢。 国开行上周四招标的10年固息债中标利率为3.18%，远低于3.24%的预测均值，市场追逐 新券的热情高涨。 上海一银行交易员谈到，今日国债招标结果不佳，现券也跟随稍显弱势，不过调整力度 有限，并未打破僵持的市场格局，明日新债定位料不会偏离二级太多，“长端国债（收益率 ）上了些，后来又回来点，尾盘TF（国债期货）也在拉。” 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期 最新收益率为3.2157%和3.9359%。二级市场上，本次20年期增发标的券160205CN160205=CF XS最新成交收益率为3.94%，较上日的3.9330%略升。 明日招标的两期债中，10年期为国开行2016年第10期增发债，票面利率为3.18%；20年 期为2016年第五期 增发债，票面利率为3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第10期增发债、2016年第五期增发债 ---------------------------------------------------------------------- 发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 10/20年固息 招标时间 4月7日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4/11 起息日 10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 4/8-4/11 上市日 4/13 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 10年0.15%；20年0.20% ----------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)