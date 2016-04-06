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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 15:56 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月6日

路透香港4月6日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:54时,1港元=0
.8348人民币 )
   
  公司名     A股代码       B股代码      A股股价(元)   B股股价(港元   A/B股比价
                                                           )        
  深物业                                       14.57          7.60         2.30
                                                                    
  南玻                                         11.27          6.45         2.09
                                                                    
  深康佳                                        5.10          3.04         2.01
                                                                    
  ST中华                                       12.80          5.97         2.57
                                                                    
  ST中冠                                       52.27         20.58         3.04
                                                                    
  深深宝                                       17.82          8.86         2.41
                                                                    
  深华发                                       25.01          8.63         3.47
                                                                    
  深赤湾                                       17.23         13.36         1.54
                                                                    
  特力                                         72.65         26.73         3.26
                                                                    
  飞亚达                                       13.00          8.10         1.92
                                                                    
  一致药                                       65.23         41.22         1.90
 业                                                                 
  深深房                                       11.75          6.20         2.27
                                                                    
  ST盛润                                        7.94          6.20         1.53
                                                                    
  深南电                                        9.12          4.18         2.61
                                                                    
  深纺织                                       13.05          7.57         2.07
                                                                    
  方大集                                       15.13          6.82         2.66
 团                                                                 
  深国商                                       29.56         11.49         3.08
                                                                    
  深赛格                                       13.70          5.86         2.80
                                                                    
  宝石                                          8.12          5.36         1.81
                                                                    
  小天鹅                                       25.35         20.53         1.48
                                                                    
  粤高速                                        5.75          4.06         1.70
                                                                    
  晨鸣纸                                        8.86          5.94         1.79
 业                                                                 
  ST珠江                                        9.29          6.14         1.81
                                                                    
  美菱电                                        5.83          4.41         1.58
 器                                                                 
  大冷股                                       15.47          9.16         2.02
 份                                                                 
  粤电力                                        5.95          4.58         1.56
                                                                    
  佛山照                                        9.76          6.08         1.92
 明                                                                 
  江铃汽                                       26.57         22.30         1.43
 车                                                                 
  沙隆达                                       10.70          6.82         1.88
                                                                    
  苏常柴                                        9.53          5.12         2.23
                                                                    
  威孚高                                       19.68         15.77         1.49
 科                                                                 
  古井贡                                       38.43         25.79         1.78
 酒                                                                 
  ST东海                                       16.49          7.16         2.76
                                                                    
  长安汽                                       16.05         14.02         1.37
 车                                                                 
  京东方                                        2.58          2.07         1.49
                                                                    
  鲁泰                                         11.27         10.39         1.30
                                                                    
  本钢板                                        5.94          2.62         2.72
 材                                                                 
  张裕                                         37.88         24.25         1.87
                                                                    
 

               
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
          
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日           
                                      程表                       
  香港股市报导                        香港已公布新股发行上市日             
                                      程表                       
  美国股市报导                        中国新股新闻                           
  台湾股市报导                        香港新股新闻                           
  中国新闻                            中国股市观察                           
  香港新闻                            香港股市观察                           
  台湾新闻                            中国个股业绩                           
                                      报摘                                  
 
 (整理 梁慧仪)

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