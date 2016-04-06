金属期市：铜价未能远离一个月低点，中国需求惹人忧心

0732 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 基本持平于每吨4,779美元。期铜周二曾触及一个月低点4,751美元，但收盘上涨0.3%。

上海期交所主力期铜合约 收盘持平，报每吨36,730元人民币。

“我们预计期铜价格下跌，主要因为今年需求增长趋弱，”咨询机构CRU的Chunlan Li表示，“需求较前月的确增加，但与去年同期相比仍偏低。”

她预计，中国铜需求今年增长0.6%，增速低于去年的3.8%。

目前而言，铜价受到美元走软的支撑。美元兑日圆周三徘徊在17个月低位附近。

LME期铝 延续跌势，下跌超过1%，创两周最大跌幅，并触及一周低点1,495.50美元。

期锌 跌1%至1,795美元，期铅 挫至五周新低1,690美元。(完)

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