台湾债市：指标券殖利率随美债收低，交易商追价审慎

* 美债偏多且台股大跌，台债气氛偏多 * 交易商追价审慎，关注后续10年增额券表现 * 明日105/4殖利率暂看0.81-0.83% 路透台北4月6日 - 台湾五、10年指标公债殖利率周三收低。交易员表示，因清明长假期间美债殖利率下 跌，且今日台股跌幅较重，带动台债殖利率走低，但交易商追价审慎，令尾盘殖利率跌幅有所收敛。 他们指出，今日五年券105/05期 殖利率跌幅较为明显，因货币市场资金相当充裕，令本旬债 券附买回(RP)利率有下跌空间，不过因央行此前降息未引导隔拆利率下调，后续再跌的空间应该也有限。 〞今天是稳中透小弱，不太想追价。〞一位大型票券商交易主管说。 交易商也仍在消化清明长假前20年公债105/6的标售结果。一证券商交易员认为，105/6得标利率虽落在预 期区间下缘，但银行业取代寿险业成为持券主力，不禁令人忧虑寿险业对台债兴趣缺缺的态度，是否会延续到 30年券105/7，银行业是否能延续对20年券的买兴承接105/7，料将是接下来的观察重点。 一大型银行交易主管则指出，自去年以来寿险业已逐渐退出长券端主力的位置，取而代之的是追求绝对收 益率的银行，相信基于此一理由，银行也应该会对105/7有所着墨。但唯一要留心的是，这些银行持券的信心 度够不够稳定。 〞连寿险业之前都卖20年券105/2了，他们之前难道不是被视为稳定的力量吗? 〞银行交易主管说。 交易商一般认为，台债经过先前的上冲下洗，且近期缺乏题材带动，料在13日10年增额公债105/4R发行前 交易展开前，呈现区间整理格局。 台湾央行上周五标售的20年105/6期公债得标利率为1.36%，此大致符合市场预估的1.36-1.40%区间，较前 期同年期公债的1.496%跌13.6个基点。 交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.81-0.83%；五年券105/5期殖利率区间估在0.52-0.5 5%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/5 -1.78 0.5377% 0.5281-0.5408% 80.0 10 105/4 -1.12 0.8200% 0.8130-0.8200% 11.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/2 没有成交 10 105/4 0.8200% 5 105/5 0.5377% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)