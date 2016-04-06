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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 16:13 BJT

台湾债市：指标券殖利率随美债收低，交易商追价审慎

* 美债偏多且台股大跌，台债气氛偏多
    * 交易商追价审慎，关注后续10年增额券表现
    * 明日105/4殖利率暂看0.81-0.83%

    路透台北4月6日 - 台湾五、10年指标公债殖利率周三收低。交易员表示，因清明长假期间美债殖利率下
跌，且今日台股跌幅较重，带动台债殖利率走低，但交易商追价审慎，令尾盘殖利率跌幅有所收敛。
    
    他们指出，今日五年券105/05期 殖利率跌幅较为明显，因货币市场资金相当充裕，令本旬债
券附买回(RP)利率有下跌空间，不过因央行此前降息未引导隔拆利率下调，后续再跌的空间应该也有限。   
    
    〞今天是稳中透小弱，不太想追价。〞一位大型票券商交易主管说。
    
    交易商也仍在消化清明长假前20年公债105/6的标售结果。一证券商交易员认为，105/6得标利率虽落在预
期区间下缘，但银行业取代寿险业成为持券主力，不禁令人忧虑寿险业对台债兴趣缺缺的态度，是否会延续到
30年券105/7，银行业是否能延续对20年券的买兴承接105/7，料将是接下来的观察重点。
    
    一大型银行交易主管则指出，自去年以来寿险业已逐渐退出长券端主力的位置，取而代之的是追求绝对收
益率的银行，相信基于此一理由，银行也应该会对105/7有所着墨。但唯一要留心的是，这些银行持券的信心
度够不够稳定。
    
    〞连寿险业之前都卖20年券105/2了，他们之前难道不是被视为稳定的力量吗? 〞银行交易主管说。
    
    交易商一般认为，台债经过先前的上冲下洗，且近期缺乏题材带动，料在13日10年增额公债105/4R发行前
交易展开前，呈现区间整理格局。    
    
    台湾央行上周五标售的20年105/6期公债得标利率为1.36%，此大致符合市场预估的1.36-1.40%区间，较前
期同年期公债的1.496%跌13.6个基点。 

    交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.81-0.83%；五年券105/5期殖利率区间估在0.52-0.5
5%。
                 
       收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                   (基点)                              (亿台币)
    5   105/5                    -1.78     0.5377%  0.5281-0.5408%      80.0
   10   105/4                    -1.12     0.8200%  0.8130-0.8200%      11.5
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/2                      没有成交
  10     105/4                       0.8200%
   5     105/5                       0.5377%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)            

 (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)

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