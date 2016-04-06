《全球汇市》日圆维持强势，此前日本首相的汇率言论提振日圆上扬

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1345 1.1382 -0.33 +4.47 1.0860
美元/日圆 110.31 110.31 +0.00 -8.30 120.30
欧元/日圆 125.15 125.60 -0.36 -4.21 130.65
美元/瑞郎 0.9602 0.9559 +0.45 -4.15 1.0018
英镑/美元 1.4110 1.4159 -0.35 -4.26 1.4738
美元/加元 1.3170 1.3135 +0.27 -4.83 1.3839
美元/离岸人民币 6.4883 6.4853 +0.05 -1.21 6.5680
澳元/美元 0.7541 0.7543 -0.03 +3.66 0.7275
新西兰元/美元 0.6783 0.6803 -0.29 -0.62 0.6825
澳元/日圆 83.180 83.260 -0.10 -4.96 87.520
新西兰元/日圆 74.820 75.070 -0.33 -8.87 82.100
英镑/日圆 155.64 156.24 -0.38 -12.22 177.30
澳元/新西兰元 1.1111 1.1087 +0.22 +4.38 1.0645
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英/张明钧/王洋; 审校 郑茵/高琦/孙茉莉)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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