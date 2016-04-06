更新版 1-台湾货币市场：提存期伊始资金充裕，短率不排除有走低空间

* 提存期初短率略有松动迹象 * 短票利率走向区间低位 * 债券附买回利率也略向下 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北4月6日 - 台湾银行间短率周三略有松动。资金调度人士表示，提存期才开始 ，市场资金非常充裕，令拆款、短票等利率有走低的空间。 他们指出，市场资金需求很少，虽然大型银行开出明显偏低的利率，但提存期初能成交 的量也相当有限，票券商缺口也不大；4月提存期市场资金可能偏宽松，又没有3月季底财报 因素，短率可能无法避免走低趋势。 〞今天大银行开的利率明显走低，〞一小型银行交易员说。 也有大型银行交易员表示，若是资金还是很难拆出，不排除调低利率以消化资金。 本地时间17:54 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.442 32.378 台湾加权股价指数<.TWII 8,513.30 8,657.55 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.335% 0.200-0.340% --两周拆款利率区间 0.220-0.300% 0.240-0.355% **资金充裕短票利率低位多** 短票部分，市场人士称，今日是提存期最初日，市场调度的弹性大增，资金充裕，尤其 是部分大型银行也提供了一周的拆款，令票券商的资金调度更具空间。 他们表示，虽然不少银行有意进场买票，但是因票少钱多，今日票券商又将利率压低一 些，使得不少银行未能有效消化资金；而若要进场拿票免不了要屈就稍低的利率。 〞我们很早就平了，二线小银行可以接受较低的利率，〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.32-0.34%，上日在 0.33-0.34%，区间低位成交偏多。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.34 8%，前日0.359%；上日区间0.30-0.36%，前日在0.30-0.40%；上日成交量88.29亿台币，前 日在54.81亿台币。 台湾央行周三发行4,890.0亿台币定存单，含1,600亿364天期存单，较定期存单到期金 额4,592亿，定存单发行余额增298亿。周四央行定存单到期2,967亿，周五到期1,214亿台币 。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为208亿台币，累积超额准备765亿台币、加计 前期1%的超额准备为3,000亿台币。 **提存期初钱满为患** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今天提存期初市场资金很多，但资金的需求很 少，很多钱到期只能退给客户。市场券少钱多的情况可能会持续下去，预料债券附买回成交 利率将向区间低位靠拢。 〞月初落的不多，市场钱很难销掉，今天货币型基金和寿险都有多钱，〞一证券商交易 员表示。 他们并称，继央行在3月底宣布降息半码之后，银行已陆续宣布调低大额定存利率，这 迫使部分大户资金撤出银行定存市场，转进债券附买回市场。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，同上日。短天 期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0.41%，也同上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间也下行，短天期公债附买回利率 主要在0.23-0.27%，略同上日；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.30%，也同上日。(完) (审校 曾祥进)