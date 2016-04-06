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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 17:21 BJT

台湾汇市：台币兑美元放量收跌，台股重挫提振避险情绪升温及外资汇出

* 台币兑美元连续第二日收跌
    * 主反应台股重挫及外资汇出
    * 明日实质区间看32.400-32.550

    路透台北4月6日 - 台币兑美元 周三放量收跌，并录得连两日贬势。汇银人士指出，今日台股重
挫带动避险情绪升温，银行间美元回补需求热络及外资汇出，令台币一度跌破32.500整数关口，随后因出口商
积极进场抛汇而逐渐收敛跌幅。
    
    他们表示，早盘有外资在32.500进行Fixing交易，有意引领台币趋弱整理，今日外资汇出动作较为明显且
已连两日卖超台股，引发市场对外资汇出的疑虑加深，若外资持续汇出，短线台币实质交易料续为区间偏弱格
局。
    
    〞本来台币早上有点方向，下午就迷失。〞一位外商银行交易员说。
    
    资金流向方面，他们指出，周三汇市交投持稳偏热，主要消化本地银行及外资的美元买需，且随着台币贬
幅扩大也吸引出口商进场抛汇，致今日台币实质交易暂在32.400-32.500区间整理，后续密切关注外资动向。
    
    交易员认为，由于国际股市在周初台湾连假期间表现较显疲软，拖累台股今日开低走低，早盘跌幅扩大至
逾1.6%，此前涨多的台币也因此受累同步面临修正。
    
    台湾股市 周三收跌1.67%报8,513.30点；证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超66.86亿台
币，连续两个交易日卖超共计112.16亿台币。 
    
    马币周三领涨新兴亚币，因油价反弹帮助地区股市等高风险资产收复上日的部分跌幅。 至于
韩元 今日则收报1,156.1，较周二收盘价1,155.1微贬0.1%。    
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度收敛至价平附近；目
前一个月美元/台币远汇 报32.434/32.464，上日收在32.435。  
      
    交易员估计，明日台币实质交易区间先看32.400-32.550。台币今日主要交易区间在32.300-32.502，上日
在32.208-32.304。
             
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.442     32.378   32.300-32.502   32.300     8.61    7.20
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.440     32.376   32.400-32.500   32.400     4.09    2.79
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        -0.015/0.005          -0.040/-0.020
 美元/台币六个月期        -0.025/0.015          -0.030/0.000
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      

 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

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