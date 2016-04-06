台湾汇市：台币兑美元放量收跌，台股重挫提振避险情绪升温及外资汇出

* 台币兑美元连续第二日收跌 * 主反应台股重挫及外资汇出 * 明日实质区间看32.400-32.550 路透台北4月6日 - 台币兑美元 周三放量收跌，并录得连两日贬势。汇银人士指出，今日台股重 挫带动避险情绪升温，银行间美元回补需求热络及外资汇出，令台币一度跌破32.500整数关口，随后因出口商 积极进场抛汇而逐渐收敛跌幅。 他们表示，早盘有外资在32.500进行Fixing交易，有意引领台币趋弱整理，今日外资汇出动作较为明显且 已连两日卖超台股，引发市场对外资汇出的疑虑加深，若外资持续汇出，短线台币实质交易料续为区间偏弱格 局。 〞本来台币早上有点方向，下午就迷失。〞一位外商银行交易员说。 资金流向方面，他们指出，周三汇市交投持稳偏热，主要消化本地银行及外资的美元买需，且随着台币贬 幅扩大也吸引出口商进场抛汇，致今日台币实质交易暂在32.400-32.500区间整理，后续密切关注外资动向。 交易员认为，由于国际股市在周初台湾连假期间表现较显疲软，拖累台股今日开低走低，早盘跌幅扩大至 逾1.6%，此前涨多的台币也因此受累同步面临修正。 台湾股市 周三收跌1.67%报8,513.30点；证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超66.86亿台 币，连续两个交易日卖超共计112.16亿台币。 马币周三领涨新兴亚币，因油价反弹帮助地区股市等高风险资产收复上日的部分跌幅。 至于 韩元 今日则收报1,156.1，较周二收盘价1,155.1微贬0.1%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度收敛至价平附近；目 前一个月美元/台币远汇 报32.434/32.464，上日收在32.435。 交易员估计，明日台币实质交易区间先看32.400-32.550。台币今日主要交易区间在32.300-32.502，上日 在32.208-32.304。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.442 32.378 32.300-32.502 32.300 8.61 7.20 司 元太外汇经纪公 32.440 32.376 32.400-32.500 32.400 4.09 2.79 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.015/0.005 -0.040/-0.020 美元/台币六个月期 -0.025/0.015 -0.030/0.000 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)