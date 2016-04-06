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市场报道 | 2016年 4月 6日 星期三 17:47 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元再度挫跌，受脱欧不确定性影响

企业研究供应商IHS周三称，其认为英国脱离欧盟的机率在35-40%，这对英国经济的影响取决于“英国与欧盟进行的谈判有多友好、多富有建设性及有多成功”。

虽然过去一个月庄家赔率并没有太大变化，但分析师表示，公投越临近，英镑越容易受脱欧不确定性的影响。

英镑兑美元 周三下跌0.4%至两周低点1.4094美元。英镑兑欧元 下跌0.1%至0.8046英镑，重新跌向周二触及的一年半低点0.80535。

三个月英镑/美元期权隐含波动率 升至远高于15%的水准，创2010年5月以来最高。

英镑贸易加权汇率 处于2013年底以来最低水准。

分析师表示，全球市场风险偏好低迷是令英镑承压的另一个因素。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 张明钧)

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