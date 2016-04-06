欧洲汇市：英镑兑欧元再度挫跌，受脱欧不确定性影响

美国热股：网络流量管理软件商GIGAMON下调季度营收预估，股价崩跌逾27%
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
企业研究供应商IHS周三称，其认为英国脱离欧盟的机率在35-40%，这对英国经济的影响取决于“英国与欧盟进行的谈判有多友好、多富有建设性及有多成功”。
虽然过去一个月庄家赔率并没有太大变化，但分析师表示，公投越临近，英镑越容易受脱欧不确定性的影响。
英镑兑美元 周三下跌0.4%至两周低点1.4094美元。英镑兑欧元 下跌0.1%至0.8046英镑，重新跌向周二触及的一年半低点0.80535。
三个月英镑/美元期权隐含波动率 升至远高于15%的水准，创2010年5月以来最高。
英镑贸易加权汇率 处于2013年底以来最低水准。
分析师表示，全球市场风险偏好低迷是令英镑承压的另一个因素。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 张明钧)
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。