亚洲橡胶：TOCOM期胶小跌，因触及近七个半月高点后获利了结卖压涌现

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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“没有什么基本面方面的消息能让市场猛然反转，”东京一位交易员说。
“但我认为，当早盘加大买入的交易员看到，期价升逾3月高点184.6日圆后，买盘并不如原先预想的那么踊跃，他们开始获利了结，”该交易员说。
尽管油价走高，期胶市场仍出现抛售。美元兑日圆徘徊在17个月低点附近，也令胶价承压。
“TOCOM期胶成交自上月以来一直很低。因此价格十分波动，”该交易员说。
交易员表示，一些市场参与者猜测厄尔尼诺现象可能影响橡胶产量，但实际影响程度仍不得而知。
上海期交所9月期胶 涨45元人民币，收报每吨11,615元。
新加坡商品交易所(SICOM)5月合约 尾盘报每公斤141.3美分，涨2.0美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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CBOT小麦 CBOT小麦持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/郑茵 审校 艾茂林/王兴亚)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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