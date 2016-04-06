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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 17:50 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小跌，因触及近七个半月高点后获利了结卖压涌现

“没有什么基本面方面的消息能让市场猛然反转，”东京一位交易员说。

“但我认为，当早盘加大买入的交易员看到，期价升逾3月高点184.6日圆后，买盘并不如原先预想的那么踊跃，他们开始获利了结，”该交易员说。

尽管油价走高，期胶市场仍出现抛售。美元兑日圆徘徊在17个月低点附近，也令胶价承压。

“TOCOM期胶成交自上月以来一直很低。因此价格十分波动，”该交易员说。

交易员表示，一些市场参与者猜测厄尔尼诺现象可能影响橡胶产量，但实际影响程度仍不得而知。

上海期交所9月期胶 涨45元人民币，收报每吨11,615元。

新加坡商品交易所(SICOM)5月合约 尾盘报每公斤141.3美分，涨2.0美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/郑茵 审校 艾茂林/王兴亚)

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