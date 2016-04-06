CNH动态：离岸即期跟随中间价三连跌，美元反弹或促中间价继续走低

路透香港4月6日 - 离岸人民币即期 周三跟随人民币中间价连续三日小幅下跌，午盘后随着国际美元快速反弹而继续走跌。市场人士认为，目前人民币情绪相对稳定，离岸即期料继续跟随中间价运行，人民币中间价近期料很快突破6.47后续跌。

人民币中间价已连续三日报低，周三报6.4754，三天降172个BP，离岸即期亦步亦趋跟随，午盘后随着国际美元快速反弹而继续走跌至6.4925，跌0.11%。

“这两天交投比较淡，主要是跟随中间价走势，加上美元指数小幅反弹，看美元是否会突破95及继续上攻吧。近期方向并不明朗。”香港一位银行交易员称。

大型商业银行资深研究员韩会师认为，人民币中间价的贬值既不意味着人民币新一轮贬值周期的开始，也不意味着央行重新调整了中间价的定价机制，近两日中间价的调整仍然是现行“参考一篮子货币”进行调节的客观结果。如果美元持续反弹，人民币对美元继续贬值顺理成章，但这仍然是“参考一篮子货币”进行调节的结果。

滙丰环球研究常务总监兼外滙分析主管梅克（Paul Mackel）认为，美国加息步伐存在不确定性，但始终要向上，中国却在减息周期，这将令人民币在年内将见兑每美元6.9水平。

他并表示，中国面临的资本流出压力不大，2月底止，中国仍有逾3.2万亿美元的外滙储备，据国际货币基金组织（IMF）早前的报告，中国只需要有2万亿美元外储即可应付日常运作，加上中国央行在需要时可出手以不同措施压制资本流出，相信外储未构成压力。

新加坡华侨银行经济学家谢栋铭亦认为，如果美元反弹，那么则可能会出现人民币兑美元和一篮子货币均贬值的情况，不过下行空间有限。

本地时间17:43，离岸人民币即期 即期报6.4916元，上日收报6.4855元，跌0.09%。今日人民币兑美元中间价 跌91个BP报6.4754元，人民币兑美元 即期报6.4822元。两地价差94个BP。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6760元，较昨日收盘跌0.3%，创一周来的低点。