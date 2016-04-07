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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 08:00 BJT

重温稿--台湾货币市场：提存期伊始资金充裕，短率不排除有走低空间

* 提存期初短率略有松动迹象
    * 短票利率走向区间低位
    * 债券附买回利率也略向下

     记者 高洁如
    路透台北4月6日 - 台湾银行间短率周三略有松动。资金调度人士表示，提存期才开始
，市场资金非常充裕，令拆款、短票等利率有走低的空间。
    
    他们指出，市场资金需求很少，虽然大型银行开出明显偏低的利率，但提存期初能成交
的量也相当有限，票券商缺口也不大；4月提存期市场资金可能偏宽松，又没有3月季底财报
因素，短率可能无法避免走低趋势。
    
    〞今天大银行开的利率明显走低，〞一小型银行交易员说。
    
    也有大型银行交易员表示，若是资金还是很难拆出，不排除调低利率以消化资金。
    
            
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.201%                    0.201%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.240%               0.200-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.335%               0.200-0.340%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.300%               0.240-0.355%
    
    **资金充裕短票利率低位多**
    
    短票部分，市场人士称，今日是提存期最初日，市场调度的弹性大增，资金充裕，尤其
是部分大型银行也提供了一周的拆款，令票券商的资金调度更具空间。
    
    他们表示，虽然不少银行有意进场买票，但是因票少钱多，今日票券商又将利率压低一
些，使得不少银行未能有效消化资金；而若要进场拿票免不了要屈就稍低的利率。
     
    〞我们很早就平了，二线小银行可以接受较低的利率，〞一位大型票券商交易员说。
     
    今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.32-0.34%，上日在
   0.33-0.34%，区间低位成交偏多。
     
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.34
8%，前日0.359%；上日区间0.30-0.36%，前日在0.30-0.40%；上日成交量88.29亿台币，前
日在54.81亿台币。 
    
    台湾央行周三发行4,890.0亿台币定存单，含1,600亿364天期存单，较定期存单到期金 
额4,592亿，定存单发行余额增298亿。周四央行定存单到期2,967亿，周五到期1,214亿台币
。

    拆款中心资料 显示，周三超额准备为208亿台币，累积超额准备765亿台币、加计
前期1%的超额准备为3,000亿台币。 
    
     
    **提存期初钱满为患**
    
    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今天提存期初市场资金很多，但资金的需求很
少，很多钱到期只能退给客户。市场券少钱多的情况可能会持续下去，预料债券附买回成交
利率将向区间低位靠拢。
     
    〞月初落的不多，市场钱很难销掉，今天货币型基金和寿险都有多钱，〞一证券商交易
员表示。
 
    他们并称，继央行在3月底宣布降息半码之后，银行已陆续宣布调低大额定存利率，这
迫使部分大户资金撤出银行定存市场，转进债券附买回市场。   
 
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，同上日。短天
期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0.41%，也同上日。

    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间也下行，短天期公债附买回利率
主要在0.23-0.27%，略同上日；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.30%，也同上日。(完)

 (审校 曾祥进)

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