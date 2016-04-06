日本数据：2月同时指标下滑，创2011年大地震以来最快降速

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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这是该指数自2011年3月下降6.6点以来的最大降幅，当时的大地震和随后出现的核危机打击了日本。2月同时指标为110.3，也是自2013年8月以来的最低水准。
“消费者支出、出口和资本支出均疲软，经济缺乏推动增长的刺激因素，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说。
“围绕日本和海外经济以及金融市场的不确定性依然很高，日本经济摆脱停滞状态尚需时日。”
2月领先指标下降2.0点至99.8，为2012年12月以来最低水准。领先指标综合了岗位空缺和消费者信心等数据。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 郑茵/王兴亚)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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