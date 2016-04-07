表格：台湾外资及陆资3月大举净汇入60.92亿美元，连续两个月净汇入

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透台北4月7日 - 台湾金融监督管理委员会周三稍晚发出新闻稿表示，外资及陆资于3月大举净汇入60.92亿美元，连续两个月净汇入；外资至今年3月底总累计净汇入金额达2,003.65亿美元。
以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
3月 +60.92
2月 +14.75
2016年1月 -10.19
----------------------------
2016年累计 +65.48
2015年12月 -6.34
11月 -4.20
10月 +15.29
9月 -24.06
8月 -34.83
7月 -33.50
6月 -22.46
5月 +16.90
4月 +36.87
3月 +14.38
2月 +26.41
1月 +29.27
----------------------------
2015年累计 +13.72
2014年12月 -6.14
11月 +27.35
10月 -12.80
9月 -30.15
8月 -2.16
7月 +18.10
6月 +35.64
5月 +30.81
4月 +50.98
3月 +32.47
2月 +7.22
1月 +8.01
----------------------------
2014年累计 +159.32
注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
资料来源：金管会证期局。(完)
参看台湾汇市相关新闻，请点选 (记者 詹静宜； 审校 高洁如)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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