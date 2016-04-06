香港个股：嘉能可以25亿美元出售农产品公司四成股权予加拿大退休金委员会

路透香港4月6日 - 大型矿商兼商品贸易商--嘉能可 周三宣布，将以现金代价25亿美元，出售旗下农产品公司Glencore Agricultural Products的40%股权予加拿大退休金计划投资委员会（CPPIB）。

嘉能可的声明称，该交易须取得相关监管批准及须待完成条件达成方可作实，预计于今年下半年完成。公司将用该交易所得的款项于降低负债净额。

这宗交易对Glencore Agri的全部股权估值为62.5亿美元。于去年末，Glencore Agri的长期债务为6亿美元及营运资金(扣除现金)30亿美元(包括可变现有价存货25亿美元)。

嘉能可表示，Glencore Agri专注于全球农产品价值链，建基于优质原产地及物流资产网络（包括位于全球各地战略位置的超过200个储存设施、31个加工设施及23个码头），在重要出口地区及主要大宗农产品（包括谷物、油籽产品、大米、糖类、豆类及棉花）贸易中占据有利地位。

嘉能可及CPPIB已协定初步为期四年的禁售期，惟嘉能可可另出售最多20%股权。此外，双方各自均可自交易完成日期起计八年后，提议对Glencore Agri进行首次公开发售（IPO）。

嘉能可股份自香港时间今天下午2时42分起短暂停止买卖，待发出此项交易的公告。有关第三方投资于其一家附属公司的公告。停牌前，该股跌1.01%，报15.64港元。其股份将于周四早上恢复交易。（完）

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