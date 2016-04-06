版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 19:18 BJT

东南亚股市：涨跌不一，外资大举抛售累及菲律宾股市

路透雅加达4月6日 - 东南亚股市周三收盘涨跌不一，油价上涨助推新加坡和越南市场，但菲律宾股市则
因外资抛售而下滑。
    
    菲律宾股市 下滑0.5%，至近三周来最低收位。据汤森路透数据显示，外资卖超4.62亿披索。
    
    “随着总统大选的临近，投资者变得更加厌恶风险，我们可能会看到涌现更多外资抛售。”SB Equities
在报告中称。
    
    新加坡海峡时报指数 因油价上涨而扬升0.4%，上日遭遇四周来单日最大百分比跌幅。
    
    越南股市 涨1.3%，创逾两周来最高收位，获益于能源股涨势。
    
    马来西亚市场 回吐稍早涨幅，当日收低0.1%，泰国股市 因公共假期休市。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   356.47     0.50   +0.14   +7.11   332.82
    新加坡                     2811.25    10.33   +0.37   -2.48  2882.73
    马来西亚                  1717.01    -1.07   -0.06   +1.45  1692.51
    印尼                      4868.23    10.16   +0.21   +5.99  4593.01
    菲律宾                     7180.55   -38.68   -0.54   +3.29  6952.08
    越南                        567.79     7.47   +1.33   -1.94   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         
    
    

 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐