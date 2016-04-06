东南亚股市：涨跌不一，外资大举抛售累及菲律宾股市

路透雅加达4月6日 - 东南亚股市周三收盘涨跌不一，油价上涨助推新加坡和越南市场，但菲律宾股市则 因外资抛售而下滑。 菲律宾股市 下滑0.5%，至近三周来最低收位。据汤森路透数据显示，外资卖超4.62亿披索。 “随着总统大选的临近，投资者变得更加厌恶风险，我们可能会看到涌现更多外资抛售。”SB Equities 在报告中称。 新加坡海峡时报指数 因油价上涨而扬升0.4%，上日遭遇四周来单日最大百分比跌幅。 越南股市 涨1.3%，创逾两周来最高收位，获益于能源股涨势。 马来西亚市场 回吐稍早涨幅，当日收低0.1%，泰国股市 因公共假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 356.47 0.50 +0.14 +7.11 332.82 新加坡 2811.25 10.33 +0.37 -2.48 2882.73 马来西亚 1717.01 -1.07 -0.06 +1.45 1692.51 印尼 4868.23 10.16 +0.21 +5.99 4593.01 菲律宾 7180.55 -38.68 -0.54 +3.29 6952.08 越南 567.79 7.47 +1.33 -1.94 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)