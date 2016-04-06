马来西亚期市：棕榈油期货跌至近两周最低，受产量预估强劲拖累

路透吉隆坡4月6日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至近两周最低，因预计产量会增多，且出口需求低迷。

6月棕榈油合约 下跌1.2%，收于每吨2,722马币。

盘中该合约价格一度跌至2,708马币的3月25日以来最低。成交量为48,993口，高于去年的日均量44,600口。

“一些人预计4月产量会更多，出口也不好，”一位马来西亚的交易员说，并表示市场预计3月的产量将比前月增长8-10%。

路透调查中对3月产量的预估为较前月增长8%，符合季节性趋势。该数据将在下周一公布。不过由于厄尔尼诺现象，当月产量预计会创下2007年以来最低。

行业专家曾预测厄尔尼诺现象将令全球供给减少200-300万吨，从而到6月时将价格推升至3,000马币。

据路透技术分析师王涛，棕榈油在2,776马币遭遇阻力。

大连9月豆油期货 下跌1.5%，芝加哥5月豆油合约 跌0.3%。(完)

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