国际油市：亚洲燃料油市场实货需求回归，380cst的4月/5月价差缩窄

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月6日 - 流动性重回周三的亚洲燃料油实货市场，行业消息人士称普氏窗口成交的五笔交易中，兴隆占了四笔。
周三180cst和380cst燃料油总计成交100,000吨，为月初以来最高，但距离3月份249,000吨的日均成交量仍有距离。
交易员表示，180cst和380cst燃料油的现货贴水均缩窄，因市场参与者买兴强劲。
380cst燃料油现货贴水缩窄最多，上涨0.31美元至每吨较新加坡报价低0.07美元。180cst燃料油现货贴水较周三收盘水平上涨0.07美元至每吨较新加坡报价低1.45美元。
在互换市场上，380cst燃料油4月/5月跨月价差在普氏窗口和洲际交易所(ICE)互换市场上较周二的差异化有所收窄。
据行业消息人士，普氏互换市场上，380cst燃料油4月/5月跨月价差转回至每吨贴水0.05美元，低于周二每吨升水0.50美元。ICE互换市场上，从周二贴水约0.40美元缩窄至贴水约0.25美元。
4-5月黏度差缩窄至每吨0.65美元，周二则为每吨贴水1.25美元，受180cst燃料油需求相较于380cst燃料油低迷，以及最近380cst燃料油坚挺态势的支撑。
国际市场上，进口水平上升凸显出美国对燃料油需求增加。
新加坡现货市场上有五笔交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选