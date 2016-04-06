国际油市：亚洲燃料油市场实货需求回归，380cst的4月/5月价差缩窄

路透新加坡4月6日 - 流动性重回周三的亚洲燃料油实货市场，行业消息人士称普氏窗口成交的五笔交易中，兴隆占了四笔。

周三180cst和380cst燃料油总计成交100,000吨，为月初以来最高，但距离3月份249,000吨的日均成交量仍有距离。

交易员表示，180cst和380cst燃料油的现货贴水均缩窄，因市场参与者买兴强劲。

380cst燃料油现货贴水缩窄最多，上涨0.31美元至每吨较新加坡报价低0.07美元。180cst燃料油现货贴水较周三收盘水平上涨0.07美元至每吨较新加坡报价低1.45美元。

在互换市场上，380cst燃料油4月/5月跨月价差在普氏窗口和洲际交易所(ICE)互换市场上较周二的差异化有所收窄。

据行业消息人士，普氏互换市场上，380cst燃料油4月/5月跨月价差转回至每吨贴水0.05美元，低于周二每吨升水0.50美元。ICE互换市场上，从周二贴水约0.40美元缩窄至贴水约0.25美元。

4-5月黏度差缩窄至每吨0.65美元，周二则为每吨贴水1.25美元，受180cst燃料油需求相较于380cst燃料油低迷，以及最近380cst燃料油坚挺态势的支撑。

国际市场上，进口水平上升凸显出美国对燃料油需求增加。

新加坡现货市场上有五笔交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文