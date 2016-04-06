美国热股：辉瑞和艾尔建合并交易告吹，早盘双双上涨

美国热股：网络流量管理软件商GIGAMON下调季度营收预估，股价崩跌逾27%
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透4月6日 - 美国制药商辉瑞 及总部位于爱尔兰的艾尔建 正式宣布，取消原定1,600亿美元的合并，这标志着一直在推动反税负倒置的美国总统奥巴马取得了一项重大胜利。
辉瑞周二收报31.36美元，周三盘初上扬0.92%，报31.65美元。
艾尔建周二收报236.55美元，周三盘初上涨0.61%，报238美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。