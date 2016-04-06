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市场报道 | 2016年 4月 6日 星期三 21:38 BJT

美国热股：辉瑞和艾尔建合并交易告吹，早盘双双上涨

路透4月6日 - 美国制药商辉瑞 及总部位于爱尔兰的艾尔建 正式宣布，取消原定1,600亿美元的合并，这标志着一直在推动反税负倒置的美国总统奥巴马取得了一项重大胜利。

辉瑞周二收报31.36美元，周三盘初上扬0.92%，报31.65美元。

艾尔建周二收报236.55美元，周三盘初上涨0.61%，报238美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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