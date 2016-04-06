美国热股：CONSTELLATION BRANDS季度净营收增长13.8%，盘初劲扬近4%

美国热股：网络流量管理软件商GIGAMON下调季度营收预估，股价崩跌逾27%
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透4月6日 - 酒精饮料厂商CONSTELLATION BRANDS INC 公布季度净营收增长13.8%，得益于其主打啤酒品牌Corona和Modelo需求强劲。
CONSTELLATION BRANDS周二收报151.36美元，周三盘初劲扬3.7%，报165.98美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。