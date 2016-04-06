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市场报道 | 2016年 4月 6日 星期三 21:50 BJT

美国热股：CONSTELLATION BRANDS季度净营收增长13.8%，盘初劲扬近4%

路透4月6日 - 酒精饮料厂商CONSTELLATION BRANDS INC 公布季度净营收增长13.8%，得益于其主打啤酒品牌Corona和Modelo需求强劲。

CONSTELLATION BRANDS周二收报151.36美元，周三盘初劲扬3.7%，报165.98美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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