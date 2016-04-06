美国热股：菲亚特克莱斯勒为新车型投产作准备，盘初急跌近3%

美国热股：网络流量管理软件商GIGAMON下调季度营收预估，股价崩跌逾27%
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透4月6日 - 菲亚特克莱斯勒 将投资5亿美元重整阿根廷科尔多瓦工厂，明年将在该厂生产一款新车型。
菲亚特克莱斯勒周三盘初急跌2.7%，报7.16美元，周二收报7.36美元。(完)
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美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 孙茉莉; 审校 母红)
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。